«Не помню, чтобы меня так фигачило»: Варнава обратилась к психологу после отмены на ТВ

Екатерина Варнава заявила, что пережила «бытовой алкоголизм» после отмены на ТВ. Знаменитость рассказала о трудном этапе в эфире шоу «Сережа и микрофон».

Карьера Екатерины Варнавы переживала не лучшие времена: сначала юмористка ушла из театра-кабаре, затем на ТВ отменили ряд проектов с ее участием. Помимо этого, на фоне стресса знаменитость набрала 25 кг. По словам Варнавы, ей потребовалась помощь психотерапевта.

«Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм», — высказалась знаменитость.

Варнава долгое время принимала антидепрессанты, а, отказавшись от них, стала заглушать стресс вином. Екатерина почти каждый день выпивала бокал «для хорошего сна». По словам юмористки, справиться с тяжелым периодом ей помог Слава Савельев. Режиссер предложил ей роль в постановке «Я — Марлен».

«Я перестала употреблять алкоголь… Не то что бы я прямо собой горжусь, и мне пришлось завязать с этим. Нет. Я просто поняла, что мне наносит это дискомфорт. Это помогает до определенного момента, а потом все равно тебя размазывает», — резюмировала Варнава.

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