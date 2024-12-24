Тарасова обратилась к Загитовой после провальной попытки получить грант на шоу

Тренер Татьяна Тарасова дала совет фигуристке Алине Загитовой, которой не удалось получить грант на свое ледовое шоу. Женщина призвала спортсменку организовать все это на свои средства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Напомним, что Загитова хотела получить грант в размере 74,79 млн рублей на новое ледовое шоу «Алые паруса». Она подала заявку в последний разрешенный день, но 23 декабря ее отклонили.

«Если хочешь сделать что-то свое, то делай на свои. Главное, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть. У меня было свое шоу, которое просуществовало 15 лет, и я ничего ни у кого не просила», — высказалась на эту тему Тарасова.

Алина была намерена организовать шоу в Санкт-Петербурге. В качестве целей она указала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку.

Заявки на гранты подавали ее более старшие и опытные коллеги, среди которых были Евгений Плющенко и Татьяна Навка. Но Загитова собиралась организовать шоу полностью за счет гранта, без стороннего финансирования.

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