«Взрослая женщина»: Татьяна Тарасова поставила крест на карьере беременной Трусовой

Татьяна Тарасова заявила, что карьера Александры Трусовой закончилась из-за беременности. Об этом сообщает Sport24.

13 января в Сети появилась информация о беременности 20-летней фигуристки. Ни Трусова, ни ее супруг не подтверждали подобную новость, но Тарасова убеждена: если Александра действительно в положении, то ее карьера закончена.

«Ее карьера закончилась, и сейчас она собирается рожать. Вот и все. Сможет ли Трусова вернуться потом в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться», — высказалась тренер по фигурному катанию.

Несмотря на высказывание о карьере фигуристки, Тарасова обрадовалась беременности Трусовой. По словам знаменитости, Александра — «взрослая женщина» и живет так, как считает нужным.

«Молодая девушка беременна — что здесь обсуждать? Все пожелания ей скажу, как встречу. Это радостное событие, а об этом даже не говорят по большому счету», — резюмировала Татьяна Анатольевна.

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