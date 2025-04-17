Племянница Максима Галкина* приехала на день рождения Пугачевой с бойфрендом

Племянница Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) приехала на день рождения Аллы Пугачевой с бойфрендом. Алина поделилась кадрами с торжества в соцсети.

Алла Пугачева отпраздновала 76-летие на Кипре, где собрала родных и близких людей. Приехал на торжество и брат ее супруга с дочкой. К слову, Алине удалось удивить певицу, представив ей возлюбленного по имени Михаил.

20-летняя Алина начала встречаться с Михаилом в 2024 году. Несмотря на недолгий срок отношений, девушка убеждена, что обрела настоящую любовь.

Известно, что крестница Пугачевой учится за границей в частном заведении и путешествует по Европе вместе с избранником. Недавно девушка увлеклась пением. По словам Алины, у нее нет таланта Аллы Борисовны, но при этом она готова заявить о себе.

«Если хочется пробовать что-то новое, то почему бы и нет? Живем один раз», — говорила она.

Ранее Алла Пугачева поблагодарила поклонников и врагов после празднования 76-летия. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Галкин* и Кристина Орбакайте выступили перед украинскими бизнесменами в Праге.

*признан иноагентом на территории РФ