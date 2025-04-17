Максим Галкин* и Кристина Орбакайте выступили перед украинскими бизнесменами в Праге

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и Кристина Орбакайте выступили на корпоративе перед украинскими бизнесменами в Праге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, вечеринка прошла в элитном заведении Праги во второй половине марта. Мероприятие частное — по случаю дня рождения ребёнка хозяина торжества. Бизнесмены из Незалежной пригласили Галкина* с Орбакайте. Публика радушно встретила артистов.

Галкин* учил украинский и называл себя одесситом, чтобы подороже продавать свои шоу. А у Орбакайте в США лишь пустые залы. Попытка перезапустить карьеру в России обернулась хейтом и очередным отъездом.

Ранее сообщалось, что гонорары певицы Кристины Орбакайте упали за год с 3,4 млн в два раза. Подробности читайте в этой новости.

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*признан иноагентом на территории РФ