«Спасибо поклонникам и врагам»: Алла Пугачева вышла на связь после своего дня рождения

Певица Алла Пугачева спустя два дня после дня рождения вышла на связь в соцсетях. 76-летняя артистка поблагодарила поклонников и врагов, друзей и организаторов праздника.

Соответствующее видео Примадонна оставила в соцсетях.

«Дорогие мои друзья, все, кто приехали из разных стран ко мне. Все, кто помогали организовывать этот день рождения. Это было замечательно, круто. Спасибо греческим музыкантам, которые сделали этот праздник незабываемым. Спасибо за смски, поздравления. Чем больше мне лет, тем больше смс приходит», - начала певица.

В завершение видео Пугачева обратилась к врагам. По словам певицы, именно эти люди разукрашивают ее жизнь разными красками.

«Спасибо всем поклонникам и врагам, вы мне позволяете разукрасить жизнь разными красками. А я внутри художник. И эта картина меняется постоянно, и мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует», - заключила исполнительница.

16 апреля супруг Пугачевой выложил фото с празднования дня рождения певицы. Звезда сияла в свой праздник: в качестве наряда Алла Борисовна выбрала короткое платье.