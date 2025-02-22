«Платьев будет точно штуки три»: 19-летняя невеста Григория Лепса готовится к свадьбе

19-летняя невеста Григория Лепса начала готовиться к свадьбе. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Аврора Киба решила пообщаться с подписчиками, из-за чего она устроила рубрику «Вопрос/ответ». Некоторые поклонники Лепса не смогли пройти мимо вопросов о предстоящей свадьбе и не поинтересоваться у невесты деталями торжества.

Девушка призналась, что она занялась поиском свадебного платья. Оказалось, что Аврора планирует сменить за весь праздник, как минимум, три костюма от российского бренда, которые будут сшиты по ее личному дизайну.

«На моей свадьбе платьев будет точно штуки три. И точно по собственному дизайну будут сшиты, уже даже есть идея, какой русский бренд мне поможет в этом», — сообщила 19-летняя возлюбленная Лепса.

Напомним, что звездная пара рассекретила свои отношения летом прошлого года во время публичного выхода в свет. На данный момент Григорий и Аврора строят личную жизни на расстоянии из-за учебы девушки в Лондоне. Однако Киба призналась, что готова вернуться в Россию и продолжить обучение там, чтобы быть ближе к Лепсу.

Ранее мы писали о том, что раскрыта личность экс-бойфренда Авроры Кибы, которого она бросила незадолго до романа с Лепсом.

Также сообщалось, что Григорий Лепс столкнулся с финансовыми проблемами.