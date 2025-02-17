Григорий Лепс столкнулся с финансовыми проблемами: молодая невеста «выматывает» кошелек

Бизнес певца Григория Лепса переживает не самые лучшие времена. Предприятие терпит миллионные убытки, пока сам артист сосредоточен на отношениях с Авророй Кибой. Он тратит на невесту деньги и покупает ей дорогостоящие билеты из Лондона в Москву и обратно, чтобы чаще видеться.

Скоро уже будет год с того момента, как Григорий представил публике свою молодую возлюбленную. Несмотря на то, что немногие верили в этот роман, вокалист доказывает — его намерения серьезные, и он даже планирует жениться на Авроре. Сейчас девушка большую часть времени живет за границей, так как учится. Однако в Россию она старается приезжать как можно чаще. Этому способствует Лепс.

Певец делился с журналистами, что эти перелеты Авроры «выматывают» его кошелек. Тем не менее, он не думает, когда покупает билеты, ведь скучает по невесте. Сам Григорий не комментирует масштабы финансовых проблем, но представители СМИ предполагают — убытки он несет большие.

По данным Telegram-канал «Звездач», у Лепса обанкротился бизнес по кейтерингу. Долги предприятия превышают полтора миллиона рублей. Также у артиста есть другие бизнесы. Например, «Лепс-оптика», «Алтайтревел» и «Хлебосольное подворье Григория Лепса» тоже терпят убытки.

Ранее невеста Григория Лепса Аврора Киба вернулась в Москву.