Раскрыта личность экс-бойфренда Авроры Кибы, которого она бросила незадолго до романа с Лепсом

19-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба незадолго до романа с исполнителем хита «Рюмка водки» рассталась с возлюбленным. Как пишет Super в своем сообществе ВКонтакте, бывший девушке был неверен, и именно это могло послужить причиной разрыва.

Журналисты выяснили, что Киба встречалась с неким Дмитрием Невским. Он, как и Григорий, старше Авроры. Правда, ненамного — ему 21 год. В отношениях с Кибой Дмитрий стал генеральным директором компании, которая занимается NFT-проектами, из-за чего девушке приходилось летать к нему в Дубай.

Источники, которые были близки с парой, сообщили, что у Авроры и Дмитрия были сильные чувства. Бывший бойфренд даже набил татуировку с первой буквой имени возлюбленной. Но это не мешало ему изменять. Отмечается, что в феврале 2024 года Киба перестала терпеть неверность и рассталась с Невским. А спустя всего несколько месяцев встретила Григория Лепса. Уже в июне того же года певец представлял Аврору своей невестой.

Дмитрий тоже довольно быстро наладил личную жизнь после расставания. В апреле 2024 года у него появилась новая девушка.

Ранее появилась информация, что у Григория Лепса возникли финансовые трудности из-за молодой невесты.