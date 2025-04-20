«Пластик не можешь выбросить»: Елизавета Боярская объяснила, почему гордится собой

Елизавета Боярская объяснила, почему гордится собой.

39-летняя актриса призналась, что она заботится об экологии, поэтому это влияет на ее ежедневную рутину: уже более трех лет сортирует мусор в домашних условиях. Елизавета рассказала, что иногда их вечера с мужем проходят довольно необычно, так как они занимаются разбором мусора, а также отчищают контейнеры и консервные банки.

По словам Боярской, это необходимо делать ради защиты экологии. Тем более, она уверена, что переработкой занимаются далеко не все.

«Когда ты уставший на кухне стоишь, пластиковую упаковку от еды уже не можешь выбросить в мусорное ведро... У нас перерабатывают далеко не все, но многое. Где-то, например, чеки принимают, где-то чеки не принимают. Короче говоря, это целое дело, и когда начинаешь в этом потихоньку разбираться, то это интересно и захватывает даже», — поделилась Боярская в шоу «Ты не поверишь!».

Кроме того, актриса не стала скрывать, что она копит дома мусор, так как не все можно выбрасывать. Однако ее взгляды не поддерживает отец Михаил Боярский, который не готов перенимать такие привычки от дочери.

«Сознание действительно меняется, и потом ты испытываешь такое наслаждение и удовольствие, когда сначала это копишь, сортируешь, сдаешь это вторсырье. Ты просто испытываешь какое-то нечеловеческое чувство гордости. И ты думаешь, что нет, не зря этим занимаюсь, это важно», — объяснила свою позицию кинозвезда

Ранее сообщалось о том, что Елизавета Боярская откровенно рассказала о трудностях материнства.

Также сообщалось, что старший сын Елизаветы Боярской недоволен тем, что его родители артисты.