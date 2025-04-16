«Немного этого стесняется»: старший сын Елизаветы Боярской недоволен тем, что его родители артисты

Актриса Елизавета Боярская рассказала о переходном возрасте старшего сына. Андрей не так давно отметил 13-летие и уже стал показывать характер. Например, он не скрывает, что ему не нравится профессия родителей.

Боярская отметила, что у мальчика математический склад ума, поэтому творчество ему не близко. Зато он любит собирать лего, у него часто появляются неожиданные идеи в области прикладной физики.

«Он не в восторге от того, что его родители артисты, и немного этого стесняется. Я такая же была в его возрасте», - поделилась Елизавета с порталом «7Дней.ru».

А вот младший сын Боярской вполне может пойти по ее стопам. Григорий любит сцену и театр. Сейчас он посещает занятия по вокалу, танцам и актерскому мастерству. По словам Елизаветы, у него «артистичная натура». Однако она не хочет на него давить, так как он сам должен решить, чем хочет заниматься в жизни. Пока ему только шесть лет.

«Посмотрит, что дальше. По крайней мере, не хочется ни культивировать в нем это, ни душить», - рассказала актриса.

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