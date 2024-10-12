«Планы у меня грандиозные»: Алсу высказалась о жизни после развода с Яном Абрамовым

Алсу призналась, что развод с Яном Абрамовым вдохновил ее на создание новой музыки, поэтому у нее появились большие планы.

Исполнительница хита «Зимний сон» позитивно отреагировала на вопросы про расставание с экс-мужем, которые ей задали журналисты на Дне рождения МУЗ-ТВ.

Алсу рассказала, что развод позитивно повлиял на ее творчество, так как теперь у нее хватает времени на воплощение своих грандиозных планов. По словам певицы, она уже даже запланировала на весну гастрольный тур, но его подробности раскрывать все же не стала.

«У меня просто больше желания, больше настроения заниматься своей любимой музыкой... Правда, я вся в делах, у меня концерт на носу, много дел, много планов творческих... На весну готовится мой большой тур... Планы у меня грандиозные», — заявила артистка в беседе с изданием StarHit.

Кроме того, Алсу поблагодарила всех людей, которые не переставали поддерживать ее в этот сложный период. Она призналась, что не только дети и друзья были рядом, но и самые преданные поклонники.

Ранее мы писали о том, что разведенная певица Алсу получает подарки от чужого мужа.

Также сообщалось, что адвокат Яна Абрамова раскрыл личность его молодой спутницы.