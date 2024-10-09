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Опубликовано 09 октября 2024, 11:06
1 мин.

«Очень счастлива»: разведенная певица Алсу получает подарки от чужого мужа

Разведенная певица Алсу получила букет алых роз от женатого коллеги Панайотова.
«Очень счастлива»: разведенная певица Алсу получает подарки от чужого мужа

© Starface.ru

Разведенная певица Алсу получает подарки от чужого мужа. Артистку перед сольными концертами поддержал коллега Александр Панайотов. Женатый мужчина пришел к ней с букетом алых роз. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях у исполнительницы хита «Зимний сон» состоялась генеральная репетиция концерта с симфоническим оркестром. Алсу поддержали ее звездные друзья, среди них был Игорь Крутой, Эмин Агаларов и Александр Панайотов, который взял с собой роскошные цветы.

«Наша генеральная репетиция сегодня длилась 5 часов. Я устала, но очень счастлива! Считаю дни до встречи с вами», — обратилась к фанатам артистка.

«Очень счастлива»: разведенная певица Алсу получает подарки от чужого мужа

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что звезда подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым после многолетнего брака. В СМИ ходило множество слухов о том, почему женщина решилась на такой шаг. Сама звезда намекала на то, что виной стала неверность мужчины, но открыто об этом не заявляла.

За день до важной репетиции должно было состояться очередное слушание по делу о разделе имущества экс-супругов. Но заседание было перенесено. Об этом журналистам сообщил адвокат мужчины, который оригинально ответил на вопрос и даже пошутил на эту тему. Он в шутку заявил, что на встрече 7 октября было принято решение «расстрелять» Абрамова.

Ранее мы писали о том, что Леонид Агутин озвучил причину своего алкоголизма.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Алсу
Ян Абрамов
певица
подарки
Александр Панайотов