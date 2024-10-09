«Очень счастлива»: разведенная певица Алсу получает подарки от чужого мужа

Разведенная певица Алсу получает подарки от чужого мужа. Артистку перед сольными концертами поддержал коллега Александр Панайотов. Женатый мужчина пришел к ней с букетом алых роз. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях у исполнительницы хита «Зимний сон» состоялась генеральная репетиция концерта с симфоническим оркестром. Алсу поддержали ее звездные друзья, среди них был Игорь Крутой, Эмин Агаларов и Александр Панайотов, который взял с собой роскошные цветы.

«Наша генеральная репетиция сегодня длилась 5 часов. Я устала, но очень счастлива! Считаю дни до встречи с вами», — обратилась к фанатам артистка.