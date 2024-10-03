Адвокат Яна Абрамова раскрыл личность его молодой спутницы

В Сети появилась информация, что у Яна Абрамова появилась новая молодая спутница. Адвокат предпринимателя Александр Добровинский раскрыл личность девушки.

Добровинский подтвердил, что Абрамов провел время с девушкой в Дубае. Но ей не 20, а 18 лет, и она действительно очень похожа на Алсу. Однако ее спутали с дочерью предпринимателя Сафиной.

«Прекрасная креатура Создателя. Ничего не скажешь. Но есть два „НО“: первое — ей не 20, а 18 лет, и второе — это дочь Яны и Алсу — Сафина Абрамова», — написал адвокат в своем Telegram-канале.

Информацию о молодой возлюбленной Абрамова Добровинский назвал выдумкой журналистов. Как пояснил адвокат, в отличие от Алсу, которая говорит, что ее сердце свободно, сердце предпринимателя «занято его детьми».

Он пояснил, что не видит ничего зазорного, если у Абрамова начнутся отношения с кем-нибудь, поскольку Ян и Алсу уже как два месяца находятся в разводе.

Напомним, по информации в СМИ, Абрамов увлекся «молодой девочкой» из состоятельной семьи. Инсайдер отмечает, что бизнесмен не жалеет на нее денег: девушка летает на частных самолетах и носит вещи от элитных брендов.