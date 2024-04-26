«Планов громадье»: режиссер Миронов рассказал о работе с Иваном Ургантом

Российский режиссер Михаил Миронов высказался о работе с опальным шоуменом Иваном Ургантом. Его слова приводит Газета.Ru.

Известно, что с 2017 года Миронов работал режиссером программы «Вечерний Ургант». По мнению постановщика, работа с Ургантом стала лучшим событием в его жизни.

«Я режиссер „Вечернего Урганта“ последние пять лет. Сам Ваня и вся команда — это лучшее, что могло случиться в жизни. Имею дерзость считать Ивана своим другом, и у нас планов громадье», — поделился постановщик.

Напомним, шоу «Вечерний Ургант» пропало из телеэфира весной 2022 года в связи с «важными общественно-политическими событиями». С того момента Иван Ургант не появляется на экранах федеральных телеканалов, а также почти не посещает светские мероприятия.

Несколько недель назад Ургант вернулся на экраны в трейлере фильма Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Сюжет картины, написанной по рассказу Юрия Казакова, рассказывает о непростых взаимоотношениях отца и сына.

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