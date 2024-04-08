Закрытая премьера прошла 7 апреля: Солодников опубликовал трейлер фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом

Автор программ «Ещенепознер» и «Солодников» Николай Солодников опубликовал трейлер своего дебютного фильма «Во сне ты горько плакал». Премьера кинокартины, в которой снялся телеведущий Иван Ургант, состоялась в Москве 7 апреля, передает Афиша Daily.

За основу фильма был взят рассказ Юрия Казакова, обращенный к маленькому сыну Алеше. «Во сне ты горько плакал» собран из череды зарисовок, которые повествуют о чувстве вины и детских травмах, природе и потерях, о простой радости и большой трагедии.

Иван Ургант исполнил в фильме одну из главных ролей. Это первая драматическая роль телеведущего. Кроме него, в киноленте Солодникова снялись: Полина Агуреева, Алена Кучкова и Леонил Бичевин. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге и под Великим Новгородом.

Ранее актриса Яна Поплавская высказалась о тайном возвращении Урганта на российское ТВ. Она заявила, что подобное, по ее мнению, не должно было произойти.