«Планирует проведать хозяйство»: названа дата возвращения Пугачевой в Россию

В окружении Аллы Пугачевой заявили о ее планах вернуться в Россию летом 2024 года. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, знакомые певицы обеспокоены тем, что ей могут присвоить статус иноагента. И для этого есть повод: не так давно Пугачева записала гневное видео, во время которого заявила об отказе возвращаться в Россию. Несмотря на слова артистки, инсайдеры утверждают: уже этим летом Пугачева приедет в Россию, правда, ненадолго.

«Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать хозяйство. Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок», — заявили в окружении знаменитости.

На данный момент Пугачева никак не реагировала на сообщения СМИ.

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