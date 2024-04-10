Kp.ru: внука Аллы Пугачевой воспитывает ее водитель Игорь Польшиков в Грязи

Внука Аллы Пугачевой воспитает ее водитель Игорь Польшиков в Грязи. Об этом сообщает Kp.ru.

Певица оформила опеку над внуком покойного брата Евгения Пугачева. Мальчика, родившегося в 2011 году, назвали в честь деда. Артистка продолжает заботиться о внучатом племяннике даже после отъезда из России.

Как сообщает источник, недалеко от замка Пугачевой проживает ее водитель Игорь Польшиков. Именно ему она поручила опеку над Женей. Ежемесячно певица отправляет на воспитание ребенка 200 тысяч рублей.

Напомним, что отцом Жени является родной племянник певицы Влад. В 29 лет он стал инвалидом из-за укола наркотика: у него отнялись ноги и стали плохо работать руки. Его супруга также страдала от зависимости. После очередного укола она впала в кому. В 2023 году мама Жени умерла.

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