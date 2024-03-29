От Примадонны до иноагента: путь Аллы Пугачевой после отъезда из России
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Аллу Пугачеву можно назвать одной из самых именитых звезд России. Однако это не помешало ей растерять практически все заслуги перед страной после того, как она переехала в Израиль. Сейчас дело дошло до того, что Аллу Борисовну могут признать иностранным агентом. Рассказываем о том, как закончилась карьера певицы в России и чем может грозить звезде ее потенциальный новый статус.
Творческий путь
Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в семье инженера и бухгалтера. Все детство Пугачева занималась на фортепиано по 3 часа в день. Уже в пятилетнем возрасте состоялся ее первый дебют на сцене. Она приняла участие в большом сборном концерте в колонном зале Дома Союзов. В 1964 году певица поступила в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровое отделение.
Будучи студенткой второго курса, Пугачева отправилась на гастроли в составе сборной эстрадной программы «Пиф-Паф, или Сатирические выстрелы по промахам». Вернувшись из тура, Алла Борисовна записала первую песню «Робот», которая прозвучала в программе «Доброе утро» на радио. В 1966 году начинающую артистку заметил композитор Владимир Шаинский и предложил ей сотрудничество. Так были созданы хиты «Как бы мне влюбиться» и «Не спорь со мной», которые одержали победу на конкурсе «Песня месяца». После триумфа карьера Пугачевой пошла в гору.
В 1975 году певица представляла СССР на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии. Пугачева исполняла композицию «Арлекино», с которой выиграла гран-при. На волне успеха артистка гастролировала по Чехословакии, Болгарии, Польше. В 1976 году она стала лауреатом фестиваля «Песня года» и впервые снялась в «Голубом огоньке». Через год Пугачева поступила в ГИТИС и сыграла в фильме «Женщина, которая поет». В 1978 году ее признали актрисой года.
В 1985 году в карьере Пугачевой начинается «молодежный период». Она записывает песни в современной стилистике и меняет сценический образ: артистка отказалась от «балахонов» в пользу коротких юбок и откровенных платьев. В этот момент певица знакомится с поэтом-песенником Ильёй Резником и композитором Раймондом Паулсом. Благодаря их сотрудничеству были созданы песни, ставшие хитами на многие годы: «Миллион алых роз», «Маэстро», «Старинные часы». В 1988 году Пугачева впервые едет на гастроли в Израиль и США. Также она создает программу «Рождественские встречи», которая на долгие годы заняла место в эфире ТВ. В 1991 году Пугачевой присвоили звание Народной артистки СССР.
В 1995—1996 годы артистка временно прекращала гастрольную деятельность. В 1997 году Пугачева вернулась на сцену и выступила на «Евровидении», заняв 15-е место.
В 2003 году Алла Борисовна провела совместные гастроли с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и снялась с ним в мюзикле «За двумя зайцами».
В 2008 году Пугачева выпустила 19-й альбом «Приглашение на закат», а через год объявила об окончательном завершении концертной деятельности.
За годы карьеры Алла Борисовна получила множество престижных наград, обрела народную любовь и создала репертуар из 500 песен. Некоторые хиты до сих пор пользуются спросом у современного слушателя.
Личная жизнь Аллы Пугачевой
В жизни Аллы Пугачевой было 5 браков. Первым мужем знаменитости стал циркач из Литвы Миколас Орбакас. В 1969 году артисты узаконили отношения, и Пугачева взяла фамилию Орбакене. В 1971 году у пары родилась дочь Кристина. Несмотря на общего ребенка, артистам не удалось сохранить брак. Алла Борисовна не могла совмещать гастроли и семейную жизнь, и в 1973 году супруги развелись.
После развода Пугачева недолго была в одиночестве. В 1974 году она начала встречаться с основателем коллектива «Веселые ребята» Павлом Слободкиным. Правда, до свадьбы дело не дошло: пара рассталась из-за увлечения Пугачевой Александром Стефановичем. Их отношения развивались стремительно. В 1977 году певица и режиссер сыграли свадьбу. Брак знаменитостей просуществовал 4 года. Причиной расставания стала измена Александра.
В 1985 году артистка вышла замуж за Евгения Болдина, ставшим ее продюсером. По данным СМИ, Пугачева и Болдин расписались для того, чтобы выезжать за границу. Известно, что в третьем браке певица забеременела, но сделала аборт, решив сконцентрироваться на карьере. Это решение стало судьбоносным для артистки: прервав беременность, она потеряла возможность иметь детей. В 1993 году Пугачева разошлась с мужем и увлеклась Филиппом Киркоровым.
В 1994 году 45-летняя Пугачева и 28-летний Киркоров сыграли скромную свадьбу. Считалось, что брак знаменитостей стал продюсерским проектом Аллы Борисовны, которая славилась покровительством над молодыми артистами. Спустя годы экс-стилист Пугачевой Джордж Ровалс заявил, что их отношения были фикцией.
«Все прекрасно знают, что у них была договоренность о сотрудничестве. Спали они не вместе», — говорил Ровалс в интервью для PROZVEZD.
Несмотря на слухи о фиктивном браке, союз Пугачевой и Киркорова просуществовал более 10 лет. В 2005 году знаменитости развелись, не став называть причину расставания. После развода певице удалось обрести счастье, а Киркоров по-прежнему одинок. Филипп считает, что расставание с Пугачевой — его главная ошибка.
В 2011 году артистка вышла замуж в пятый раз. Ее новым избранником стал Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ), с которым они познакомились в начале нулевых. 27-летняя разница в возрасте не стала преградой для их отношений. По словам знаменитости, рядом с юмористом она впервые ощутила счастье. В 2013 году артисты стали родителями. Благодаря суррогатной матери у них родились**двойняшки Елизавета и Гарри. **
В 2022 году звездное семейство уехало из России в Израиль, осудив политическую ситуацию.
Алла Пугачева после 2022: громкие высказывания, возвращение и новые песни
Сразу же после отъезда Пугачевой из страны, на нее полился поток критики. В мае 2022 певица ответила хейтерам, разместив в соцсетях пост.
«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!» — написала она.
Спустя несколько месяцев Пугачева рассказывала журналистам о том, что вернется вместе с мужем и детьми в сентябре 2022 года. Так и случилось — позже певица отвела детей на школьную линейку, однако этот учебный год стал последним для Лизы и Гарри в России.
Все изменилось в середине сентября того же года, когда Минюст признал Максима Галкина*иноагентом. После этого Примадонна попросила наделить этим статусом и ее, однако вместо этого общественники призвали проверить певицу на дискредитацию армии. В конце сентября Пугачева улетела из России в Израиль.
После этого последует целая череда скандалов, связанная с именем певицы. Самым громким станет ее высказывание о россиянах, которое потом будут цитировать все СМИ.
«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — писала она.
Как только заявление Пугачевой разошлось по СМИ, активисты начали предлагать различные санкции по отношению к имуществу знаменитости. Основным объектом внимания стал замок в деревне Грязь.
Сначала ходили слухи о том, что помещение могут конфисковать в пользу государства, но позже начала появляться информация о продаже замка. Сообщалось о суммах сначала в 1 миллиард рублей, а позже стоимость особняка упала до 500 миллионов рублей. Впрочем, никаких подтверждений тому, что замок действительно пытались продать нет. Отметим, что сама Пугачева во время своего возвращения в Россию в ноябре 2023 года останавливалась на несколько дней в Грязи.
Оценивали отъезд Пугачевой и ее коллеги по сцене. Однако больше всего от Примадонны досталось Стасу Михайлову, который заявил, что уехавшие знаменитости «на коленях приползут и будут целовать ноги». Пугачева в ответ на это обматерила певца.
«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те», — заявляла она.
Концертная деятельность Пугачевой после отъезда из России никак не продвинулась — она была лишь гостем на многочисленных мероприятиях коллег, выступавших в Израиле. Так, Примадонну замечали в зале на концертах Андрея Макаревича*(признан иноагентом на территории РФ), Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ), Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ) и Валерия Меладзе.
При этом сама Пугачева не забывает о творчестве — в марте 2024 года она выпустила новую песню под названием «Не беспокойся за меня».
Признание иноагентом
После того, как в сентябре 2022 года Минюст объявил иностранным агентом Максима Галкина*, Пугачева выступила с открытым обращением к органу. Онапопросила «зачислить» ее в ряды иноагентов.
«Ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», — писала она.
Однако это заявление оставили без внимания. Вместе с ним часть общественных деятелей действительно требовала признать певицу иностранным агентом — одним из них в 2024 году стал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Активист заявил, что направлял в Генпрокуратуру обращение с требованием признать Пугачеву иноагентом и получил ответ, что процедура запущена.
«Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство Юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал он.
Реакция общественности на присвоение Пугачевой статуса иноагента
Телеведущая Мария Малиновская в числе первых отреагировала на присвоение Пугачевой статуса иноагента. В личном блоге она написала гневный пост, в котором назвала певицу «жабой», «заносчивым, высокомерным животным». Малиновская осудила Пугачеву, которая «ни словом не обмолвилась» о теракте в «Крокусе». Телеведущая считает, что певица заслужила подобного исхода.
«Не прошло и двух лет, как этой жабе решили присвоить статус иноагента. Женщина, которая так оскотинилась, что ни словом не обмолвилась о теракте в „Крокусе“ и не нашла слов поддержки жертвам бесчеловечного, жестокого массового убийства в концертном зале, в котором она сама не раз выступала, теперь человеком не считается!» — высказалась Малиновская.
Такого же мнения придерживается актер Юрий Назаров. Народный артист России считает, что Пугачевой «давно пора» присвоить статус иноагента. Назаров назвал певицу «предательницей», которая общается с «мерзкими» людьми, осуждающими россиян. В качестве примера он привел ее дружбу с Лаймой Вайкуле.
«Скажи мне, кто твой друг, — и я скажу, кто ты. Что ж ее обижать, почему она до сих пор без этого „звания“ ходит?!» — говорил Назаров изданию aif.ru.
Продюсер Иосиф Пригожин также поддержал присвоение Пугачевой статуса иноагента. Супруг Валерии отметил, что певица «такого калибра» не может критиковать россиян и осуждать тех, кто не уехал.
«Певица, которая сказала: „Я тут — номер один, я — главная в этой стране“, — она берет и покидает страну. И начинает оттуда говорить, что мы все дураки, что не уехали. Но это же ненормально», — говорил Пригожин RTVI.
Среди знаменитостей были и те, кто поддержал Аллу Пугачеву. В беседе с RTVI продюсер Бари Алибасов назвал ее «известной, любимой» певицей. По словам Бари, его не интересует личная жизнь Пугачевой, зато он помнит и уважает ее творческие заслуги.
«Я не знаю, что имеется ввиду под словом „репутация“. Я вообще не знаю, что такое репутация», — высказался продюсер.
Такого же мнения придерживаетсяЛеонид Ярмольник. Актер отметил, что знает Пугачеву всю жизнь и считает ее «неподражаемым классиком».
«Сейчас такое время, когда у каждого человека может быть своя точка зрения, он на нее имеет право. Аллу Борисовну я всю жизнь знаю и люблю, она — неподражаемый классик. Я не обладаю сведениями и деталями на основании чего это сделано», — заявил Ярмольник в беседе с RTVI.
Что будет с карьерой Пугачевой после внесения в реестр: мнение концертного директора
Концертный директор Ольга Оркина сообщила, что статус иноагента пугает знаменитостей. Дело в том, что после внесения в реестр, они лишаются многих источников заработков. При этом эксперт отметила, что статус иноагента никак не отразится на карьере Аллы Пугачевой.
«Она свое заработала в молодости, во время „золотых времен“. Певица совершенно не нуждается в гастролях или турах, съемках в рекламе ради заработка», — высказалась Оркина.
Алла Пугачева уже давно не выступает в России, зато продолжает концертную деятельность за рубежом. Концертный директор уверена: иностранная публика не обратит внимание на новый статус певицы: ее востребованность и расценки останутся на прежнем уровне.
«Алла Борисовна станет одним из иноагентов, которые будут работать уже окончательно не на аудиторию РФ. Говорить о реакции слушателей и поклонников сложно, ведь зачастую статус не вызывает у аудитории такого негатива. Вероятно, я опираюсь на мнение молодежи, а ведь у Пугачевой более взрослая аудитория, старых взглядов. Их реакции мне пока не известна. Алла Борисовна ушла на пенсию, а статус иноагента для пенсионера не так страшен. Пугачевой безразлично, она показывает и транслирует свой пофигизм с 2022 года», — сообщила Оркина сайту «Страсти».
Продюсер Евгений Бабичев рассказал о последствиях признания Аллы Пугачевой иноагентом
В эксклюзивной беседе с журналистом «Страстей» музыкальный продюсер Евгений Бабичев объяснил, почему процесс признания Аллы Пугачевой иноагентом мог затянуться.
«Дело в том, что она сама просила правительство и руководство страны признать ее иноагентом. Якобы, пошла за своим супругом. Но тогда не признали, потому что она не выказывалась, просто уехала. Ведь уехать тоже можно по разным причинам. Никто всерьез не говорил, что Пугачева уехала раз и навсегда», — объяснил он.
Впрочем, последние слова певицы в адрес своих коллег и россиян сыграли свою роль, добавляет Бабичев.
«Если вспомнить последнее видео с оскорблением Стаса Михайлова и выпадом в адрес россиян, наверное это уже серьезный звоночек, не всем это понравилось. Тут даже несмотря на то, что ты сделал, отвечать придется», — рассказал он.
При этом новый статус вряд ли сильно обеспокоит Пугачеву. По словам Бабичева, про певицу все равно продолжат писать в СМИ.
«С точки зрения моральной составляющей, я думаю ее это не сильно беспокоит, все равно про нее писать будут, потому что сразу не возьмешь ластик и не сотрешь Пугачеву из шоу-бизнеса, уж слишком много у нее здесь поклонников. Таких, которые с ней при любом раскладе, что бы она не сказала», — добавил он.
Говоря о возможных санкциях, которые могут волновать Аллу Пугачеву после признания ее иноагентом, Бабичев отметил проблемы с финансами.
«Говорят, у нас сейчас примут закон, который позволяет изымать недвижимость, авторские права у иноагентов. Пугачева неплохо зарабатывала со своих записей. Но если эти выплаты начнут удерживать, то это серьезная проблема, потому что Пугачева не является действующим артистом. У нее нет прямого заработка с концертов», — объяснил он.
*признан иностранным агентом на территории РФ.