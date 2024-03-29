Аллу Пугачеву можно назвать одной из самых именитых звезд России. Однако это не помешало ей растерять практически все заслуги перед страной после того, как она переехала в Израиль. Сейчас дело дошло до того, что Аллу Борисовну могут признать иностранным агентом. Рассказываем о том, как закончилась карьера певицы в России и чем может грозить звезде ее потенциальный новый статус.

Творческий путь

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в семье инженера и бухгалтера. Все детство Пугачева занималась на фортепиано по 3 часа в день. Уже в пятилетнем возрасте состоялся ее первый дебют на сцене. Она приняла участие в большом сборном концерте в колонном зале Дома Союзов. В 1964 году певица поступила в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровое отделение.

Будучи студенткой второго курса, Пугачева отправилась на гастроли в составе сборной эстрадной программы «Пиф-Паф, или Сатирические выстрелы по промахам». Вернувшись из тура, Алла Борисовна записала первую песню «Робот», которая прозвучала в программе «Доброе утро» на радио. В 1966 году начинающую артистку заметил композитор Владимир Шаинский и предложил ей сотрудничество. Так были созданы хиты «Как бы мне влюбиться» и «Не спорь со мной», которые одержали победу на конкурсе «Песня месяца». После триумфа карьера Пугачевой пошла в гору.

В 1975 году певица представляла СССР на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии. Пугачева исполняла композицию «Арлекино», с которой выиграла гран-при. На волне успеха артистка гастролировала по Чехословакии, Болгарии, Польше. В 1976 году она стала лауреатом фестиваля «Песня года» и впервые снялась в «Голубом огоньке». Через год Пугачева поступила в ГИТИС и сыграла в фильме «Женщина, которая поет». В 1978 году ее признали актрисой года.

В 1985 году в карьере Пугачевой начинается «молодежный период». Она записывает песни в современной стилистике и меняет сценический образ: артистка отказалась от «балахонов» в пользу коротких юбок и откровенных платьев. В этот момент певица знакомится с поэтом-песенником Ильёй Резником и композитором Раймондом Паулсом. Благодаря их сотрудничеству были созданы песни, ставшие хитами на многие годы: «Миллион алых роз», «Маэстро», «Старинные часы». В 1988 году Пугачева впервые едет на гастроли в Израиль и США. Также она создает программу «Рождественские встречи», которая на долгие годы заняла место в эфире ТВ. В 1991 году Пугачевой присвоили звание Народной артистки СССР.

В 1995—1996 годы артистка временно прекращала гастрольную деятельность. В 1997 году Пугачева вернулась на сцену и выступила на «Евровидении», заняв 15-е место.

В 2003 году Алла Борисовна провела совместные гастроли с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и снялась с ним в мюзикле «За двумя зайцами».

В 2008 году Пугачева выпустила 19-й альбом «Приглашение на закат», а через год объявила об окончательном завершении концертной деятельности.

За годы карьеры Алла Борисовна получила множество престижных наград, обрела народную любовь и создала репертуар из 500 песен. Некоторые хиты до сих пор пользуются спросом у современного слушателя.