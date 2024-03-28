«Планирует целый тур по Западу»: продюсер Сергей Дворцов узнал о ближайших планах Аллы Пугачевой

Продюсер Сергей Дворцов планирует выступить с концертом на Кипре, приуроченным к юбилею. По его информации, артистка планирует дать тур по странам Запада.

Дворцов дал комментарий изданию «Абзац».

«Она сейчас готовится к юбилейному концерту, который пройдёт на Кипре 15 апреля, к выпуску и презентации своего нового альбома. Поговаривают, что планирует целый тур по Западу», - сообщил продюсер.

Он отметил, что возможное присвоение статуса иноагента ее не очень расстраивает. Дворцову известно, что «в Россию она возвращаться не собирается».

Ранее продюсер рассказал, что возможное присвоение статуса иноагента обрадовало Примадонну. До этого она и сама просила об иноагентстве, но ее предложение не было рассмотрено.

Пугачева несколько дней молчала о теракте в «Крокус Сити Холле». Позже она извинилась перед таджикской певицей Манижей и высказалась по поводу случившегося. По мнению певицы, «скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях».