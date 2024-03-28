«Даже обрадовалась»: раскрыта реакция Аллы Пугачевой на ожидаемый статус иноагента

Певица Алла Пугачева обрадовалась возможному статусу иноагента. Об этом рассказал экс-продюсер певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов.

«И те люди, которые с ней тесно дружат, намекнули, что она просто счастлива, как ни странно. Она даже обрадовалась», - сказал он сайту mk.ru.

Дворцов напомнил, что Пугачева просила вслед за мужем признать ее иноагентом, но Минюст не отреагировал на предложение певицы.

Продюсеру известно, что сейчас Примадонна занята подготовкой к юбилейному концерту. Предварительно известно, что он состоится на Кипре 15 апреля. На мероприятии Пугачева презентует новый альбом – он записывался во время ее приезда в Россию. По словам Дворцова, певице сейчас «по большому счету все равно по поводу того, что в отношении нее делают в России». На сегодняшний момент у артистки «все хорошо», отметил он.

Дворцов считает, что иноагентство Пугачевой «не за горами».

27 марта стало известно о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом.