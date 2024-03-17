«Плакала всю ночь»: Ольга Бузова вышла с премии «Виктория» без награды

Ольга Бузова расстроилась после того, как не получила ни одной награды премии «Виктория». Об этом певица рассказала в своем микроблоге.

16 марта в Москве прошла российская национальная музыкальная премия «Виктория». Исполнительница хита «Мало половин» рассчитывала получить награду, но осталась с пустыми руками.

На следующий день Бузова вышла на связь с фанатами, чтобы поблагодарить всех, кто верил в нее. Артистка призналась, что сильно расстроилась из-за результатов. В конце она добавила, что обязательно пойдет голосовать на выборах президента России.

«Плакала всю ночь. Не получилось так, как я хотела вчера. Спасибо всем, кто верил. Ну, а я вписала выборы в свой график и есть время успеть выполнить свой гражданский долг», – поделилась певица.

Мероприятие также посетили Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Супруги публично заявили, что хотели бы стать родителями в очередной раз. Пара надеется, что в скором времени у них появится дочка.

Ранее мы писали, что 20-летний сын Стаса Костюшкина был вынужден переехать в общежитие. Инициатором этой идеи стала третья жена певца. Юлия Клокова уверена, что юноша должен жить отдельно от семьи и стать самостоятельным.