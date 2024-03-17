Яна Рудковская и Евгений Плющенко готовятся стать родителями девочки

Продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразили желание стать родителями девочки. Пара воспитывает двух сыновей, младший был рожден суррогатной матерью.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», Рудковская на премии «Виктория» разоткровенничалась, что в скором времени планирует родить дочь.

При этом звезда подчеркнула, что еще не думала о том, как назовет малышку.

Плющенко и Рудковская поженились в 2009 году. В 2013 году у знаменитостей родился сын Александр, получивший от матери прозвище Гном Гномыч, а в 2020 году на свет появился Арсений.

Старший сын занимается спортом. Многие поклонники пары упрекают Рудковскую и Плющенко в слишком жестком воспитании ребенка. В ответ на критику Яна неоднократно заявляла, что никто не заставляет маленького Сашу заниматься фигурным катанием.

Ранее Яна Рудковская заявила о развале шоу-бизнеса из-за отсутствия новых лиц.