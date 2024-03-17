Мачеха «настояла»: 20-летний сын Стаса Костюшкина был вынужден переехать в общежитие

Супруга Стаса Костюшкина призналась, что это именно она предложила отправить 20-летнего сына певца в общежитие. Юлия Клокова объяснила свой поступок в эфире программы «Ты не поверишь!».

«Предполагалось, наверное, что он будет жить у нас, а потом не то чтобы я настояла, но, наверное, это я первая произнесла вслух, что Мартину необходимо не жить дома под папиным крылом, а отделиться и жить в общежитии, в социуме», – рассказала Юлия.

Она пояснила, что такое решение было принято прежде всего в воспитательных целях. К тому же мать Мартина сразу его поддержала.

20-летний Мартин получает высшее образование по IT-специальности. Однако он не только учится, но и зарабатывает, поскольку не ждет финансовой помощи от отца.

«Мартин у нас айтишник, большой молодец. Он устроился на работу в страховую компанию, сделал все это самостоятельно», – отметила мачеха.

До брака с Клоковой певец был женат уже дважды. Свою третью избранницу Костюшкин любит баловать дорогими подарками. Так, на Новый год женщина получила от него машину стоимостью пять миллионов рублей.

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