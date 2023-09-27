Плакала и размахивала руками: Бузова показала себя в слезах после сообщения о беременности Костенко

Певица Ольга Бузова поделилась отрывком своего нового клипа на песню «Верни». Она опубликовала в соцсетях кадры, на которых плачет и размахивает руками. Публикация появилась после новости о беременности жены экс-супруга артистки Дмитрия Тарасова.

Пока спортсмен находится в ожидании еще одного ребенка от модели Анастасии Костенко, его бывшая жена активно трудится и записывает новые песни. Несколько часов назад она показала кадры из нового клипа на композицию «Верни». Это очень эмоциональный отрывок. Бузова размахивает руками и находится в состоянии нервного срыва. На нее капает вода или это слезы теледивы.

«Вы так долго спрашивали про продолжение истории из видео «Верни»… Вот оно и подоспело», — подписала видео Ольга.

Поклонники отметили, что публикация появилась на странице звезды после новости об очередной беременности Костенко. Напомним, что девушка ждет уже четвертого ребенка, тогда как Ольга мечтает о детях, но до сих пор так и не стала мамой. Некоторые решили высказаться по этому поводу.

«Эта все играет в страдания, а у Тарасова тем временем все отлично», «Мурашки даже», «Тарасов пятого рожает, а эта продолжает ерундой заниматься», – пишут в комментариях.

Исполнительница объявила, что ее кино-клип выйдет в начале октября.