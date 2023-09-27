Беременная в четвертый раз Анастасия Костенко пожаловалась на плохое самочувствие
© Из профиля Instagram* Костенко (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Беременная в четвертый раз Анастасия Костенко пожаловалась на плохое самочувствие. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог модели.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов готовятся к пополнению в семействе. Супруга Дмитрия сообщила о беременности, показав кадр с семейной фотосессии. Для съемки модель выбрала черное платье с разрезами, подчеркнувшее ее округлившиеся формы. Фолловеры обратили внимание на то, что на кадре у Костенко грустный, поникший взгляд.
Как выяснилось, у Анастасии тяжело проходит четвертая беременность. Модель пожаловалась на сильный токсикоз, из-за которого ей сложно воспринимать запахи.
«Глаза не грустные, а измученные. Меня мутило от всего: от парфюма, диванов и кровати. От двух последних вообще впервые. Не запах, а состояние лежа», — высказалась Костенко.
Модель сообщила, что ее мучения облегчились благодаря ОРВИ. По словам знаменитости, ей было настолько плохо, что состояние при новом недуге — «спокойствие и умиротворение».
Кроме того, из-за сильного токсикоза Костенко пришлось отказаться от активного образа жизни.
Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова вновь оконфузилась в Белоруссии. Подробности смотрите в этой статье.