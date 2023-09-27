Беременная в четвертый раз Анастасия Костенко пожаловалась на плохое самочувствие. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог модели.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов готовятся к пополнению в семействе. Супруга Дмитрия сообщила о беременности, показав кадр с семейной фотосессии. Для съемки модель выбрала черное платье с разрезами, подчеркнувшее ее округлившиеся формы. Фолловеры обратили внимание на то, что на кадре у Костенко грустный, поникший взгляд.

Как выяснилось, у Анастасии тяжело проходит четвертая беременность. Модель пожаловалась на сильный токсикоз, из-за которого ей сложно воспринимать запахи.

«Глаза не грустные, а измученные. Меня мутило от всего: от парфюма, диванов и кровати. От двух последних вообще впервые. Не запах, а состояние лежа», — высказалась Костенко.

Модель сообщила, что ее мучения облегчились благодаря ОРВИ. По словам знаменитости, ей было настолько плохо, что состояние при новом недуге — «спокойствие и умиротворение».

Кроме того, из-за сильного токсикоза Костенко пришлось отказаться от активного образа жизни.

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