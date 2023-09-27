Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов ждут четвертого ребенка
© Из профиля Instagram* Костенко (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов ждут четвертого ребенка. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитостей.
В соцсети Костенко поделилась семейным кадром. На нем Анастасия запечатлена вместе с супругом и тремя детьми. Модель выбрала для съемки черное платье с разрезами, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Пока многодетная мама не озвучивает примерную дату родов, а также держит в секрете пол будущего ребенка.
«Плюс один. Спасибо, любимая!» — прокомментировал снимок Тарасов.
Напомним, что два года назад в семье футболиста родился третий ребенок — сын Алексей.
Ранее мы писали о том, что футболист Дмитрий Тарасов пошутил про оральный секс с женой при 5-летней дочери. Подробности смотрите в этой статье.