«Пить надо меньше»: Григорий Лепс признался, что оказался на грани жизни и смерти

Григорий Лепс признался, что из-за злоупотребления алкоголем у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

Артист признался, что однажды оказался на грани жизни и смерти из-за своей вредной привычки. По словам Григория, из-за чрезмерного употребления спиртных напитков у него начался некроз поджелудочной железы. Тогда его положили в специальную клинику, где он провел полгода в борьбе за жизнь. В этот жизненный период артист принял решение отложить концертную деятельность, чтобы восстановить здоровье.

«Это был панкреонекроз. Пить надо меньше. Скажем так, гангрена. Ну ничего, выкрутились. Спасибо врачам, я их иногда встречаю. Просто повезло», — признался певец в шоу «Судьба человека».

Лепс заявил, что после выздоровления еще десять лет не притрагивался к алкоголю. Однако сейчас ему тяжелее дается держать себя в руках, поэтому не лишает себя возможности употребить спиртной напиток, если хочется.

«А потом по наклонной. Хочу пью — хочу не пью. Я могу пить месяц, два много. Потом год не буду пить», — уверяет музыкант.

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