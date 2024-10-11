«Викуля заводная»: Александр Шоуа рассказал о пагубном пристрастии Талышинской

Первой участницей дуэта «Непара» была Виктория Талышинская. Артистка пела в составе поп-группы более 10 лет, пока окончательно не покинула ее в 2019 году. Лидер коллектива Александр Шоуа обвинял исполнительницу в отсутствии дисциплины и намекал, что у нее есть проблемы с алкоголем.

В новом интервью 50-летний артист объяснил свои слова. Он отметил, что у Виктории не было проблем с алкоголем, но выпить она любила, как и все российские знаменитости.

«На этой сцене трезвенников нет. <…> Нам всем нравилось выпить. Но проблема в том, что Викуля заводная и, когда мы останавливаемся, она еще одну хочет», — сказал музыкант в разговоре с Лаурой Джугелией.

Шоуа добавил, что неоднократно читал нотации коллеге по цехе, а это ее очень раздражало. Талышинская утверждала, что имеет право на небольшую слабость. Поэтому певец теперь называет себя категоричным человеком, которому сложно было принять пристрастие Виктории.

Конфликты между Викторией и Александром остались далеко позади. Певица выступает в составе группы «2 ОКеана» и воспитывает дочь. Шоуа работает с новой вокалисткой, Дарьей Храмовой.

В 2012 году артист женился во второй раз на юристе Наталье. В браке появилась на свет дочь Таисия и сын Аарон.

Ранее Александр подтвердил, что у него был непродолжительный роман с Талышинской.