«Разница в возрасте огромна»: Лепс засомневался в отношениях с 18-летней Авророй

Григорий Лепс заявил, что его смущает разница в возрасте с возлюбленной Авророй. Об этом он рассказал в эфире шоу «Судьба человека».

Григорий Лепс пришел на программу Бориса Корчевникова и рассказал о том, что происходит в отношениях между ним и 18-летней Авророй Кибой. По словам певца, он понимает проблему разницы в возрасте между возлюбленными (Григорию Лепсу 62 года).

«Пока я жду — человек учится. Я жду, когда она закончит, а там посмотрим. Я пока даже не могу дать никакой гарантии, как будут развиваться наши отношения. Я только за! Но уж больно велика разница в возрасте. Она огромна!» — заявил он.

Артист подчеркнул, что Киба оказалась не по годам умна, но вот согласится ли она продолжать отношения с ним — вопрос.

«Вдвойне сложнее согласиться с тем, что я в голове понапридумывал, это понятно. Если судьбе будет угодно, отношения продолжатся», — объяснил Лепс.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Григория Лепса отправилась в Лондон вслед за его 18-летней невестой.