«Пишут неправду»: сестра Кунгурова озвучила новую версию смерти певца

Сестра певца Евгения Кунгурова считает, что причиной его смерти могли быть последствия COVID-19. Об этом стало известно на похоронах, которые прошли в свердловской области, пишет URA.RU.

8 апреля стало известно о смерти заслуженного артиста, он покончил с собой в Москве. Многие поклонники, друзья и коллеги до сих пор находятся в шоке и не понимают, как такое могло произойти, ведь у мужчины была слава, семья и дети. Похороны 40-летней звезды прошли в Заречном, было несколько сотен человек.

Присутствующие назвали Кунгурова выдающимся артистом и в последний раз крикнули «Браво!». Когда все разошлись, то у могилы остались несколько человек. Одна из них передала журналистам слова родной сестры покойного.

«Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это все после ковида (имеет в виду осложнения, в том числе, вероятно, психологического толка — прим. ред.)», – сказала ее знакомая.

Ранее мы писали о том, что что Кунгуров накануне суицида жаловался психиатру. Но от экстренной госпитализации отказался. Певец несколько лет ходил к врачу-психиатру из-за своего заболевания. Инсайдер отмечает, что перед смертью его состояние резко ухудшилось.

Также стало известно о том, что Евгений Кунгуров оставил после себя. Продюсер Сергей Дворцов раскрыл наследство артиста.