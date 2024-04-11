«Говорил, что предвидит скорую страшную развязку»: Кунгуров накануне суицида жаловался психиатру

Певец Евгений Кунгуров накануне суицида обратился к психиатру за помощью. Об этом сообщает mk.ru.

8 апреля тело знаменитости нашли возле собственного дома в центре Москвы. Родные, коллеги и друзья до сих пор в шоке от случившегося, а многие не знали, что на самом деле происходило в жизни мужчины. Как оказалось, накануне суицида он обращался за помощью к психиатру, который предложил ему госпитализацию. Евгений отказался.

Певец несколько лет ходил к врачу-психиатру из-за своего заболевания. Инсайдер отмечает, что перед смертью его состояние резко ухудшилось.

«Он говорил, что ужасно себя чувствует и предвидит скорую страшную развязку», – пишет StarHit.

Врач предложил Кунгурову немедленно лечь в больницу, но он категорически отказался, отмечает источник.

Ранее мы писали о том, что Евгения Кунгурова закодировали незадолго до смерти. После страшных новостей появились слухи о том, что у мужчины могли быть проблемы с алкоголем. Но коллега певца Сергей Пенкин заявил, что в последнее время звезда не пил и занимался спортом.

Также стало известно о дате и месте прощания с Евгением Кунгуровым. Сообщается о том, что похоронен он будет не в Москве. Об этом рассказал директор артиста в беседе с журналистами.