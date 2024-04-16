«Насколько я знаю, только квартира в Москве»: раскрыто, что Евгений Кунгуров оставил поле себя

8 апреля стало известно о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Друг и коллега певца Владимир Брилев рассказывал, что незадолго до ухода артист испытывал финансовые трудности и хотел зарабатывать больше, чтобы содержать семью. В беседе с aif.ru продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что из материального оставил после себя Евгений Кунгуров.

По словам Сергея Дворцова, у Евгения Кунгурова осталась квартира на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы, под окнами которой нашли тело оперного певца. Как утверждает продюсер, недвижимость принадлежала артисту. По слухам, квартира была двухкомнатной. Как отмечает издание, цены на недвижимость в этом районе начинаются от 25 млн рублей.

«У Евгения, насколько я знаю, в Москве осталась только квартира на Зоологической улице и, вроде, все. Остальное, я так думаю, в Свердловской области, где он жил и где покоится», — рассказал Сергей Дворцов.

Кроме того, по данным aif.ru, Евгений Кунгуров был зарегистрирован в столичном районе Марфино, напротив телецентром «Останкино», где, по всей вероятности, снимал квартиру на время съемок.

Фактический же адрес проживания певца был в поселке Гагаринский в Свердловской области. По информации издания, там трехкомнатная квартира с ремонтом стоит максимум 4 млн рублей.

Напомним, 8 апреля тело артиста обнаружили возле многоэтажки в Пресненском районе Москвы. Незадолго до этого супруга Евгения Кунгурова обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Был участником проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что первая жена Евгения Кунгурова отреагировала на его смерть.