«Пишем письма друг другу»: Бородина призналась, что поддерживает связь с осужденной Блиновской

Ксения Бородина призналась, что она общается с осужденной Еленой Блиновской.

Телеведущая в беседе с подписчиками не стала скрывать, что все еще поддерживает связь со своей подругой, которую приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег на сумму, превышающую миллиард рублей.

По словам Ксении, она не оставляет Елену без внимания: она интересуется тем, как проходит ее жизнь и старается сделать все, что в ее в силах. Кроме того Бородина выразила надежду на то, что скоро все образуется, так как она переживает не только за подругу, но и за ее детей, которые сейчас живут без мамы.

«Мы с Леной пишем письма друг другу. Все, что могу, я делаю. Тоже переживаю сильно за деток и за нее...», — призналась Ксения в социальных сетях.

Напомним, что приговор «королеве марафонов» был вынесен 3 марта. Однако в счет отбывания заключения будет отнесен срок, который Блиновская провела под домашним арестом и в СИЗО. Таким образом, в колонии общего режима она должна провести около трех лет.

Ранее мы писали о том, что мама осужденной Елены Блиновской эмоционально отреагировала на приговор.

Также сообщалось, что телеведущую Ксению Бородину разозлили фейковые новости о женихе и старшей дочке.