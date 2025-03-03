Мама осужденной Елены Блиновской эмоционально отреагировала на приговор

Мама Елены Блиновской заявила, что блогершу «растерзали» из-за решения суда. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

3 марта суд Москвы приговорил Елену к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в миллион рублей. Услышав решение суда, блогерша сдержанно на него отреагировала, зато ее мать не скрывала эмоций. Выйдя из здания, женщина заявила, что дочь «растерзали».

«Да человека просто растерзали. Вы будто этого не понимаете, задаете мне вопросы», — высказалась она.

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