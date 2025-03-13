Телеведущую Ксению Бородину разозлили фейковые новости о женихе и старшей дочке. Знаменитость призвала не читать «желтые» СМИ в соцсети.

В Сети появилась новость о том, что старшая дочь Ксении стала участницей нового сезона шоу «Голос. Дети». Якобы школьница исполнила хит Виктора Цоя «Кукушка». Звездная мама гневно отреагировала на сообщение СМИ, заявив о неадекватном поведении журналистов.

«Просто хочется понять, все для привлечения внимания, но это что надо курить, чтобы такое выдумывать?» — высказалась Ксения.

Также сообщалось, что жених Бородиной подарил ей фейковую сумку, и из-за этого свадьба оказалась под угрозой. Телеведущая опровергла и эти слухи.

«Вот вы мне скажите, как назвать такие паблики! Я молчу уже очень долго, любое дерьмо, которое льется постоянно, не читаю. Но есть же грани?! Вот вы зачем на такое подписываетесь и читаете? Просто объясните. А еще мне в директ это кидаете. Это же все диагнозы», — заявила знаменитость.

Ксения призналась, что ее юристы собираются судиться со многими СМИ. Также она призвала не доверять непроверенным источникам.

Ранее блогер Николай Сердюков приревновал Ксению Бородину к официанту в Куршевеле. Подробности читайте в этой новости.