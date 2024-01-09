Писательница Божена Рынска назвала проживающих в Латвии россиян «животными»

Писательница и журналистка Божена Рынска назвала проживающих в Латвии россиян «животными». Об этом сообщает издание mk.ru со ссылкой на новое интервью знаменитости.

В беседе с журналистами Божена осудила россиян, которые перебрались в Латвию. По мнению писательницы, это не люди, а «животные», находящиеся «вне категории морали». Светская львица считает, что с ними невозможно договориться и нормально общаться.

«Они не понимают, что такое «хорошо», а что «плохо». Они — жулики, воры», — высказалась писательница.

При этом Божена выделила латышей. Она считает жителей Латвии приятными людьми. От работы с ними у нее остались хорошие впечатления. Отметим, что знаменитость не стала раскрывать детали сотрудничества с гражданами Латвии.

Ранее писательница Божена Рынска назвала Настасью Самбурскую «чучелом в платье из плюшевой шторы». Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что разведенная Ирина Горбачева намекнула на новый роман.