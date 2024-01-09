«Цветы уже носит»: разведенная Горбачева намекнула на новый роман

Разведенная актриса Ирина Горбачева нашла ухажера благодаря совету остеопата. Об этом стало известно из эфира шоу «Мадонна Мур».

Несколько лет назад актриса развелась с Антоном Савлеповым. Несмотря на это, звезда сериала «Чики» не унывает и хочет встретить новую любовь. Остеопат Ирины посоветовала ей методику для привлечения идеального партнера. Специалист задала актрисе вопрос, с каким человеком она готова вступить в отношения. Горбачева составила список из сотни пунктов. Благодаря этому она поняла, чего ей хочется на самом деле.

«Точно откровенный, эмоционально открытый человек. Личность с интересами. Тот, кому любопытна жизнь во всех ее проявлениях», — цитирует StarHit высказывание Ирины из эфира шоу.

Благодаря методике в жизни Горбачевой появился мужчина, который за ней ухаживает. «Цветы уже носит, фотографирует, селфи делает», — поделилась артистка.

Ранее актриса Ирина Горбачева рассказала о своем последнем свидании. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что Ксения Бородина заговорила о покупке недвижимости в Таиланде.