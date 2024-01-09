«Цветы уже носит»: разведенная Горбачева намекнула на новый роман
Разведенная актриса Ирина Горбачева нашла ухажера благодаря совету остеопата.
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Разведенная актриса Ирина Горбачева нашла ухажера благодаря совету остеопата. Об этом стало известно из эфира шоу «Мадонна Мур».
Несколько лет назад актриса развелась с Антоном Савлеповым. Несмотря на это, звезда сериала «Чики» не унывает и хочет встретить новую любовь. Остеопат Ирины посоветовала ей методику для привлечения идеального партнера. Специалист задала актрисе вопрос, с каким человеком она готова вступить в отношения. Горбачева составила список из сотни пунктов. Благодаря этому она поняла, чего ей хочется на самом деле.
«Точно откровенный, эмоционально открытый человек. Личность с интересами. Тот, кому любопытна жизнь во всех ее проявлениях», — цитирует StarHit высказывание Ирины из эфира шоу.
Благодаря методике в жизни Горбачевой появился мужчина, который за ней ухаживает. «Цветы уже носит, фотографирует, селфи делает», — поделилась артистка.
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