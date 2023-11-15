Журналист Божена Рынска назвала Самбурскую «чучелом в платье из плюшевой шторы»

Светский обозреватель и журналист Божена Рынска прокомментировала наряд актрисы Настасьи Самбурской на прошедшей премии Voice. Женщина не стеснялась в выражениях и назвала гостью вечера «чучелом в платье из плюшевой шторы». Об этом сообщает Telegram-канал StarHit.

Напомним, что несколько дней назад Voice устроили премию, на которой собрались звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди приглашенных гостей была звезда сериала «Универ» и исполнительница Настасья Самбурская. Она появилась в красном наряде с глубоким вырезом и с акцентом на плечах. Артистка сделала яркий макияж и элегантную прическу в стиле Голливуда.

Журналист Божена Рынска рассказала все, что думает об образе звезды. Она резко высказалась, не стесняясь громких слов.

«Отдельно доставило это чучело в платье из плюшевой шторы, упертой из красного уголка дворца пионеров», — прокомментировала увиденное Божена.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Некоторые поддержали светского обозревателя, а другие написали, что Настасья выглядела эффектно, а другие женщины просто ей завидуют.

Сама Самбурская пока никак не прокомментировала слова Божены.

Ранее мы писали о том, что юмористка Екатерина Варнава в обтягивающем платье вызвала слухи о беременности.