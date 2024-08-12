Певицу Ольгу Орлову разозлили сообщения о задержке в развитии речи у дочки. Звездная мама вступила в словесную перепалку с подписчицей в соцсети.

В 2023 году певица родила дочь по имени Анна. В своем возрасте девочка произносит отдельные слова, но пока не разговаривает предложениями. Подписчица Ольги считает, что у ее наследницы задержка в развитии речи и певица отрицает этот факт. Орлова возмутилась нетактичностью россиянки.

«А вы детский доктор или просто считаете, что все дети должны заговорить, когда и ваши?» — ответила артистка.

Ранее 46-летняя певица Ольга Орлова ответила на слухи о своей третьей беременности. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 68-летняя певица Лариса Долина назвала подписчика «гнилью» и «ничтожеством» в ответ на критику.