«Гниль, отброс, ничтожество»: Долина вступила в словесную перепалку с подписчиком

68-летняя певица Лариса Долина назвала подписчика «гнилью» и «ничтожеством». Артистка вступила в словесную перепалку с критиками в соцсети.

В личном блоге Долина попросила поклонников поддержать песню и проголосовать за нее. Артистка намекнула, что мечтает одержать победу на премии «Золотой Граммофон». К слову, подписчики негативно отреагировали на просьбу Долиной и раскритиковали ее творчество.

«До чего же заурядная песня! Очень подходит такой же заурядной старой артистке, у которой за долгую творческую деятельность так и не появилось ничего стоящего», — написал фолловер.

Певица не стала молчать и резко ответила обидчику.

«А ты — гниль, отброс, ничтожество! Просто убирайся отсюда! Что ты в своей жизни сделал такого дельного, что позволяет тебе разговаривать со мной в подобном тоне», — высказалась знаменитость.

Ранее сообщалось, что мошенники пытались продать квартиру Ларисы Долиной за 112 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

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