«Начинаю долгий путь»: 46-летняя Ольга Орлова заговорила о третьей беременности

46-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова стала мамой во второй раз в феврале прошлого года. Недавно экс-солистку группы «Блестящие» заподозрили в третьей беременности. Поводом для слухов стала заметно изменившаяся фигура знаменитости. Артистка решила ответить на распространившуюся информацию. Ее слова передает «7Дней.ru».

После того, как фигура Ольги Орловой заметно округлилась, а сама она стала буквально «светиться» от счастья, многие подумали, что певица ждет третьего ребенка. Телеведущая призналась, что действительно поправилась этим летом. Однако артистка опровергла слухи о своей беременности, объяснив, что причиной набора веса стала еда. В последнее время она много путешествовала по Европе и ни в чем себе не отказывала.

«С сегодня начинаю долгий путь сброса „свечения“», — заявила Ольга Орлова.

Экс-солистка «Блестящих» отметила, что теперь планирует отказаться от молочных продуктов, алкоголя, десертов и фруктов. В идеале Ольга Орлова хочет также исключить из рациона мучное.

«Хлеб только за завтраком и по необходимости», — добавила знаменитость.

Отметим, что Ольга Орлова признавалась, что она не против родить еще одного ребенка, если появится такая возможность. У певицы есть дочь Анна, которая родилась в 2023 году в браке с бизнесменом Валерием Масловым, а также 23-летний сын Артем от брака с предпринимателем Александром Кармановым.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова высказалась об отношениях сына с экс-супругом.