Певицу Наталью Штурм сбила машина в Москве

Популярную исполнительницу Наталью Штурм сбила машина в Москве. По информации mk.ru, певица попала в ДТП в понедельник вечером, 11 декабря.

Как сообщает источник, все произошло на улице Красноармейской. По предварительной информации, Наталья шла по дворовой территории, когда ее сбила машина. Водитель скрылся с места происшествия.

«У Штурм подозрение на сотрясение мозга», – говорится в сообщении.

После инцидента певица обратилась к врачам с жалобой на головную боль. После осмотра у нее подозревают сотрясение мозга. Но звезда отказалась от госпитализации.

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