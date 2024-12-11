НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 декабря 2024, 09:32
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Певицу Монеточку* и рэпера Noize MC** номинировали на Нобелевскую премию мира

Певицу Монеточку* и рэпера Noize MC** номинировали на Нобелевскую премию мира

© Ленц Мария/Komsomolskaya Pravda/East News

Певицу Монеточку*(признана иноагентом на территории РФ) и рэпера Noize MC** (признан иноагентом на территории РФ) номинировали на Нобелевскую премию мира в 2025 году. Об этом сообщил журналист Владимир Раевский в соцсети.

Журналист пообщался с профессором Столичного университета Осло, который заявил, что в Норвегии ценят уехавших из РФ артистов. Он назвал их голосами нового поколения.

«Они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности», — высказался профессор.

Известно, что рэпер был удивлен новостью и лаконично поблагодарил норвежского профессора за признание.

Ранее певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане из-за страха попасть в тюрьму. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что прокуратура просит привлечь к уголовной ответственности Монеточку*.

*признана иноагентом на территории РФ

**признан иноагентом на территории РФ

Источник:Instagram*** (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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