Певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане из-за страха попасть в тюрьму

Известная под псевдонимом Монеточка* (признана иноагентом на территории РФ) певица Елизавета Гырдымова отменила свой концерт в Казахстане после возбуждения против нее уголовного дела.

Как пояснила артистка, она очень хотела выступить в Казахстане, поскольку в стране у нее много фанатов. Елизавета* даже учила для выступления казахский язык. Звезда определилась с датой и площадкой, но все же отменила концерт.

«Потому что, если я приеду, как мне объяснили, меня обязаны будут отправить в Россию, в тюрьму», — цитирует знаменитость Ura.ru.

С начала спецоперации на Украине Монеточка* и ее супруг покинули Россию и обосновались в Литве. С тех пор певица в основном выступает в странах Прибалтики. На одном из концертов в Латвии она выкрикнула националистический лозунг в поддержку властей Киева и поблагодарила фанатов за попадание в список иноагентов.

Напомним, на исполнительницу завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. По данной статье ей грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 2 лет.

*(признана иноагентом на территории РФ)