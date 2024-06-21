Московская прокуратура просит привлечь к уголовной ответственности Яну Троянову* и Монеточку*

Московская прокуратура потребовала возбуждения уголовных дел в отношении актрисы Яны Трояновой*(признана иноагентом на территории РФ), певицы Монеточки** (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана иноагентом на территории РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ход процессуальных проверок, проводимых по постановлениям прокурора в отношении Трояновой*, Гырдымовой**, <...> а также принятие по их результатам решений о возбуждении уголовных дел на контроле в прокуратуре Москвы», - рассказали в ведомстве.

В частности, Троянова* в одном из интервью «сделала публичное заявление, содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских, то есть высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности».

В связи с этим, надзорный орган намерен добиваться возбуждения дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, с угрозой применения насилия).

«Гырдымова**, признанная иноагентом и дважды в течение года привлекавшаяся к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), продолжила распространение в социальной сети сообщений и материалов без указания», - рассказали в пресс-службе.

В связи с этим прокуратура просит возбудить в отношении певицы уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)

В своем Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что вопрос о возбуждении уголовного дела инициирован после его обращения.

Ранее народный артист РСФСР Сергей Никоненко назвал «идиоткой» уехавшую из РФ Яну Троянову*.

*Признана иноагентом на территории РФ.

**Настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана иноагентом на территории РФ.