Певицу Мари Краймбрери обманули на 900 тысяч при покупке мебели в новую квартиру

Певицу Мари Краймбрери обманули на 900 тысяч рублей при покупке кухни в новую квартиру. Знаменитость так и не получила оплаченную мебель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, артистка приобрела квартиру в элитном ЖК Welton Towers в мае. При покупке ей предложили взять готовую кухню с дизайн-проектом от прошлой хозяйки. Краймбрери согласилась и перевела предоплату на карту, остальную сумму отдала через пару дней наличными под расписку. Кухню должны были привезти после ремонта в середине июня.

В назначенный момент певица так и не получила мебель. Продавец переносил даты доставки по различным причинам, а затем и вовсе перестал выходить на связь. В результате Мари обратилась за помощью в полицию.

На данный момент знаменитость не комментировала инцидент.

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