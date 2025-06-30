Элитная недвижимость и суперкары: как живет Кадышева, за выступление которой готовы платить 50 млн рублей

Певица Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности. За концерты исполнительницы готовы платить десятки миллионов рублей. При этом звезда и до хайпа жила не бедно и владела элитной недвижимостью и дорогими автомобилями, передает Life.ru.

Сейчас концерт Кадышевой может обойтись организаторам в 50 млн рублей. А еще в середине 90-х семья певицы не имела квартиры в Москве. Однако со временем ситуация изменилась. Первое жилье Надежде Никитичне подарило государство — оно оценивается в 15 млн рублей. Через год артистка получила еще одну квартиру. Ходят слухи, что ее выхлопотал для звезды бывший премьер-министр Виктор Черномырдин. Стоимость объекта составляет порядка 170 млн рублей.

Есть квартира и у сына Кадышевой. Она расположена неподалеку от родительской и может стоит до 100 млн рублей. Еще один премиальный объект недвижимости, который, вероятно, принадлежит семье, находится тоже недалеко от вышеперечисленных. Цена на метр в этой квартире доходит до 720 тысяч рублей.

Что касается машин, то ездит семейство на иномарках премиум класса. У сына Кадышевой Григория был коллекционный Bentley S2 Long Wheelbase 1962 года выпуска, суперкар Ferrari GTC4Lusso, седан Mercedes Maybach 62 и другие дорогостоящие автомобили. Их суммарная стоимость превышает 100 млн рублей.

Ранее Максим Виторган отреагировал на возросшую популярность Кадышевой. Он заявил, что певица выступает в разряде «веселый треш».