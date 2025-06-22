Ольга Бузова неожиданно отреагировала на встречу с Давой на концерте Билана

21 июня Дима Билан выступил перед 35 тыс. зрителей на футбольной арене «Динамо». Посмотреть на шоу артиста пришли российские знаменитости. Среди них была телеведущая Ольга Бузова, которая сидела в одной ложе с экс-возлюбленным Давой (настоящее имя Давид Манукян). Исполнительница хита «Мало половин» поздравила жену блогера с рождением дочки.

На концерт победителя «Евровидения» Дава пришел вместе с женой, певицей Мари Краймбрери, недавно впервые ставшей мамой. Ольга Бузова не стала устраивать скандал, оказавшись в ложе с бывшим возлюбленным и его супругой. Наоборот — телеведущая поздравила пару с рождением дочери и даже обняла артистку, сообщает Kp.ru.

Помимо Бузовой и Давы, в вип-партере была Алсу, которая подпевала хитам Билана. На концерт артиста приехала и Полина Гагарина в компании сына и его девушки. Под песни Димы также отплясывала беременная Ида Галич и футболист Артем Дзюба.

Ольга Бузова и Давид Манукян встречались 2,5 года, но их отношения в итоге завершились разрывом. Позже поклонники стали подозревать, что Мари Краймбрери новая возлюбленная блогера. Весной 2025 года Манукян подтвердил помолвку с певицей. 19 мая у пары родилась дочь - Дава присутствовал на родах и поддерживал жену.