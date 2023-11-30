Певицу Максакову* оштрафовали на 40 тысяч из-за отсутствия маркировки иноагента

Певицу Марию Максакову* (признана иноагентом на территории РФ) оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

30 ноября 2023 года Пресненский суд Москвы вновь оштрафовал певицу, но теперь на 40 тысяч рублей. Дело в том, что артистка не ставит плашки иностранного агента в постах личного блога. 9 ноября певице уже приходил штраф на 50 тысяч рублей.

На данный момент ни Максакова*, ни ее официальные представители никак не комментировали сообщения СМИ.

Ранее мы писали о том, что модель Виктория Лопырева задолжала налоговой 120 тысяч рублей. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Анастасия Волочкова вышла в свет в кружевном платье после смерти экс-избранника.

*признана иноагентом на территории РФ